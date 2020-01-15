Göztepe’den hücum

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar takviye yapmayan Göztepe bombaları ardı ardına patlatacak. Adebayor ile anlaşan yönetim Norveç ekibi Molde’nin santraforu Leke James ve Viking Stavanger’dan sol kanat oyuncusu Zlatko Tripic’le görüşüyor.

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar takviye yapmayan Göztepe bombaları ardı ardına patlatacak. Kayserispor'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Adebayor'la temaslarını sürdüren Göztepe yönetimi şimdi de gözünü Norveç'e çevirdi. En az 4 transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılar, Molde'nin Nijeryalı santraforu Leke James ve Viking Stavanger takımının kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı. Teknik direktör İlhan Palut, forvete Adebayor ya da James ikilisinden birini istediği belirtildi. Norveç pazarına inen yönetimin en kısa zamanda James ve Tripic transferlerini resmiyete kavuşturacağı açıklandı.



İLHAN PALUT ONLARI İSTİYOR

Avrupa kariyerine Norveç'te Aalesund takımında başlayan 27 yaşındaki golcü James, 2016-2017'de Çin'in Beijing Enterprises takımında forma giyip ardından Molde'ye transfer oldu. Hırvat asıllı Norveçli 27 yaşındaki sol kanat Tripic ise Molde altyapısından yetişti. Göztepe yönetimi Süper Lig'i bilen dünyaca ünlü çok iyi bir kariyeri olan Adebayor ile her konuda anlaşırken Palut, önceliği James'e veriyor. Hem Adebayor, hem de James'in transferi de gündemde.



Son 2 sezonu Molde'de geçiren deneyimli futbolcu, ligde 28 maçta 17 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Almanya'da Greuther Fürth ve Moldova'da FC Sheriff takımında oynayan Tripic ligde 24 müsabakada 5 gol kaydetti.



ALPASLAN KAPIŞMASI

Göztepe'ye geçen sezon başında 1. Lig ekibi Elazığ'dan gelen ve ilk yarıda stoper olarak forma giyen Alpaslan Öztürk transfer piyasasını karıştırdı. Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor'un da devreye girdiği Alpaslan için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Sağ bek ve ön liberoda da oynayan Alpaslan savunmada forma giymesine rağmen bu sezon 3 gol atmıştı. 26 yaşındaki futbolcu için şampiyon adayı üç kulüp çekişirken sarı-kırmızılı ekibin tekliflere nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu. Genç yıldızın İzmir ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



FENERBAHÇE TAKAS ÖNERDİ

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Alpaslan için bastırıyor. İlk görüşmede olumsuz yanıt alan Fenerbahçe daha sonra Mehmet Ekici ve Alper Potuk'tan birisini takasta vermeyi önermişti. Göztepeli oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe satın alma opsiyonu talep ediyor. Adı Avrupa takımlarıyla da anılan Alpaslan için Trabzon'un 1.5 milyon Euro önerdiği iddia ediliyor.