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hedefi vuracak

Manisa hedefi vuracak
Giriş Tarihi: 16.1.2020

Teknik patron Ertekin, “Şampiyonluk yolunda kenetlendik. Destan yazmak için yola çıktık. Ba-şa-ra-ca-ğız” dedi

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK'nın teknik direktörü İsmail Ertekin, "Manisa Futbol Kulübü olarak şampiyonluk yolunda biriz, beraberiz. Biz destan yazmak için yola çıktık. Bu yolun sonu 25 Nisan'da şampiyonluk olacak" dedi. Hacettepe maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Ertekin, "Genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele vereceğiz. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Son haftalarda futbol şansı da yanımızda değil ama inşallah bu hafta sonunda zinciri kıracağız. Biz buna tüm Manisa olarak inandık" dedi.

'HASRET SONA ERECEK'
Ligde ikinci yarı maçlarının ilk yarıya oranla daha çok kıran kırana geçeceğini sözlerine ekleyen Ertekin, şöyle konuştu: "Bu köprünün altından çok sular akacak. Hacettepe maçında iyi futbolumuzu iyi bir sonuçla taçlandırmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta kötü zeminde çok muzdarip olduk. İyi zeminde iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz. Galibiyet serisi yakalayıp, avantajı tekrar ele geçireceğiz. Futbolcularımız inanıyor, başkanımız inanıyor, yönetim kurulumuz inanıyor, taraftarlarımız ve tüm Manisa inanıyor."

■ CÜNEYT HASÇELİK
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