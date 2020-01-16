Pamukören rüzgarı

7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet elde eden, 15 gol atıp kalesnide 4 gol gören sarı-lacivertliler, lider İsabeyli Şırlan’ın 1 puan gerisinde devreyi ikinci tamamladı. Başkan Ali Ertürk, “Hedefimiz Play-Off’a kalmak ve BAL’a yükselmek” dedi.

Pamukörenspor, Aydın Amatör Süper Lig B Grubu'nda ilk yarıya damga vurdu.7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan, 15 gol atıp kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, lider İsabeyli Şırlan'ı 1 puan gerisinde devreyi 2. sırada tamamladı. Antrenör Süleyman Bacaksız ve yardımcısı İbrahim Kocabaş yönetiminde başarıdan başarıya koşan Pamukörenspor, eşliğinde yoğun tempoda devam eden antrenmanlarda oyuncuların hırsı, teknik heyeti memnun ediyor. ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor. Antrenör Bacaksız, "Ligin ilk haftasına galibiyetle başlamıştık, ikinci devrenin ilk haftasına da galibiyetle başlamak istiyoruz. Her geçen gün daha iyi bir Pamukörenspor izlettireceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlayıp Aydın BŞB maçından galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" dedi.



BAŞKAN ERTÜRK UMUT DOLU

Takım olarak ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Pamukörenspor Kulüp Başkanı Ali Ertürk, "Bizim için her şey güzel gidiyor. Zor bir ligde topladığımız puanlarla iddiamızı ortaya koyduk. Hedefimiz sezon sonunda grupta ilk ikide yer alarak Play- Off'a kalmak. Bu hedefimize ulaşacağımıza gönülden inanıyorum. İkinci yarıyı Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla açacağız. Dostça bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Aydın BŞB'yi yenerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan Pamukörenspor, devre arasında oynadığı hazırlık karşılaşmasında Amatör Süper Lig A Grubu'nun namağlup lideri Didimspor'u 1-0 yendi.



■ MEHMET KAVAS