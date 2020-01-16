Seydikemer inat ediyor

İlk yarının son maçında Muğla Üniversitesi’ni 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, şampiyonluğa koşarken, tarihi başarı için ant içti

Muğla Amatör Süper Ligi'nde ilk devrenin son maçında Muğla Üniversitesi'ni 1-0 mağlup eden Seydikemer Belediyespor, ilk yarıyı 22 puanla lider tamamladı. 3.5 yıl önce göreve geldiğini ve ikinci yılında takımın ligden düştüğünü belirten kulüp başkanı Hasan Köymen, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün, "Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz, sizler görevinize devam edin" demesinin kendilerini ayakta tuttuğunu söyledi.



'TESİSİMİZ HAZIR'

Geçen sene 1. Amatör Küme'de şampiyon olduklarını, bu sezon Süper Amatör Lig'de başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Köymen, "Osman Yüksel hoca takımın başına geçti, bize şampiyonluk yaşattı, Süper Amatör Lig'e çıkardı. Bu yıl kalıcı olmayı planlıyorduk. Fakat her şey güzel gitti, kenetlenmemiz başarıyı getirdi. Şu anda ligin ilk yarısını lider bitirdik. Hedefimiz BAL'a çıkmak. Bütün çalışmalarımızı ileriye dönük yapıyoruz. Tesisimizi bitirdik. İçerisinde 26 futbolcu kapasiteli, 6 yatak odası, sporcu odası, toplantı odası, antrenör odası ve yemekhane var. Muğla'da amatör kulüpler arasında örnek gösterilecek bir kulübüz. Tabii ki sıkıntılarımız var. Seydikemerli işadamlarından kulübe sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu sezon tarihi başarı için kenetlenmeliyiz" diye konuştu.





■ MURAT YALÇIN