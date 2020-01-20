Buca FK Erzin’i de dize getirdi

İzmir ekibi, rakibini Gökhan Erdöl ve Mehmet Fuat’ın (2) attığı gollerle yenmesini bildi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü yenen Ci Group Buca, dün de sahasında Erzinspor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibi ikide iki yaptı. Buca İlçe Stadı'nın zemini tadilatta olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 17. dakikasında Kaan'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra Gökhan Erdöl'ün penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1.



MEHMET FARK YARATTI

İZMIR ekibinde 79. dakikada bu kez Mehmet Fuat penaltı atışını gole çevirdi, ev sahibi öne geçti: 2-1. Mehmet Fuat, 90'ıncı dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. Ci Group Buca, puanını 29'a çıkardı, Erzinspor ise 23 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.