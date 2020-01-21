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'nin derdi

Göztepe'nin derdi Ahmet Çalık

21.01.2020, 17:44

ekiplerinden , forvet transferi 'in kulübü Brondby ile anlaşırken, stoper sorununu çözmek için 'dan için girişimleri yeniden hızlandırdı.

Antalyaspor maçında savunmadaki sakatlık ve cezalar nedeniyle özellikle stoper mevkiinde sıkıntı yaşayan Göztepe'de yönetim düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, stoper sorununu çözmek için harekete geçerken Galatasaray'dan Ahmet Çalık için girişimleri yeniden hızlandırdı. Göztepe yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek transferde kolaylık isterken, Ahmet Çalık'ın kararı transferde belirleyici olacak.

KAMİL WİLCZEK İLE ANLAŞTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil etmek istediği Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in kulübü Brondby, oyuncunun Göztepe'ye transferi için onay verdi.

Brondby Kulübünden yapılan açıklamada, 4 yıldır takımda forma giyen Kamil Wilczek'in Göztepe'ye transferi konusunda iki takımın anlaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wilczek, Brondby'de mücadele etmekten her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Kulübün bana ve aileme yurtdışında başka bir maceraya atılma fırsatı verdiği için minnettarım. Brondby her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü de Twitter hesabında Brondby Kulübü'nün açıklamasını "Ya bütün sırrı bozdun ya." paylaşımıyla duyurdu.

Son olarak Brondby forması giyen 32 yaşındaki Wilczek, Danimarka temsilcisiyle 163 maçta 93 gole imza atmıştı.

Brondby, Kamil Wilczek'in Göztepe'ye transferi için onay verdi

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