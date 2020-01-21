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Brondby, 'in 'ye transferi için onay verdi

Brondby, Kamil Wilczek'in Göztepe'ye transferi için onay verdi

21.01.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,17:38

ekiplerinden 'nin kadrosuna dahil etmek istediği Polonyalı forvet 'in kulübü Brondby, oyuncunun Göztepe'ye transferi için onay verdi.

üper Lig ekiplerinden 'nin kadrosuna dahil etmek istediği Polonyalı forvet 'in kulübü Brondby, oyuncunun Göztepe'ye transferi için onay verdi.

Brondby Kulübünden yapılan açıklamada, 4 yıldır takımda forma giyen Kamil Wilczek'in Göztepe'ye transferi konusunda iki takımın anlaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wilczek, Brondby'de mücadele etmekten her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Kulübün bana ve aileme yurtdışında başka bir maceraya atılma fırsatı verdiği için minnettarım. Brondby her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

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