Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Denizlispor Trabzonspor maçının canlı yayınını sitemizden izleyebilirsiniz
Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
DENİZLİSPOR(Muhtemel): Tolgahan, Lopes, Muhammet, Oğuz, Zeki, Murawski, Recep, Onazi, Olcay, Rodallega, Sacko.
TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, A. Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
Denizlispor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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