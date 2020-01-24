Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan kupada çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile yapıldı. Kupada çeyrek final ilk karşılaşmaları 4,5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler belli olmuştu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Federasyon binasında yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Kırklarelispor'un rakipleri belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında atılan tüm goller
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Demirgrup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
YARI FİNAL
Trabzonspor - BB Erzurumspor / Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Demirgrup Sivasspor / Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
-Alanyaspor
-Sivasspor
-BB Erzurumspor
-Kırklarelispor
MAÇ TAKVİMİ
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi! İşte eşleşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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