Şimdi sıra Kartal’da

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Alanyaspor, Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Göztepe, kötü günler geçiren Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Süper Lig'de tüm Türkiye yarın İzmir'de oynanacak olan Göztepe- Beşiktaş maçına kilitlendi. Şampiyonluk yarışının kaderini tayin edecek olan zorlu karşılaşma Göztepe için ise ayrı bir anlam taşıyor. Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapılarını ilk kez yarın 16.00'da oynanacak olan Beşiktaş, maçıyla açacak olan Göztepe, tarihi günü zaferle taçlandırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında zirve mücadelesi veren ekiplere karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, kupadan elenen, ligde de kötü günler geçiren Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi.



GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAFTI

Sarı-kırmızılılar 18 haftalık süreçte zirveye oynayan Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda mağlup etti. Göztepe, sahasında muhteşem taraftarlarının desteği ile Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ve Yeni Malatya ile de berabere kalarak güçlü rakipleri karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Gürsel Aksel Stadı'na galibiyetle siftah yapmak isteyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor.



KAREOGRAFİ HAZIRLIKLARI

Beşiktaş maçı öncesi çıkan 17 bin kombine ve 35 locayı tamamen tüketen, satışa sunulan 3 bin adet bileti de çıkar çıkmaz alan Göztepeli taraftarlar, tarihi güne özel olarak hazırlanıyor. Yarın bir tarihe tanıklık edecek olan sarı-kırmızılı taraftarların maçın başında kareografi şov yapacağı öğrenildi. Göztepe'nin kuruluş hikayesi ile ilgili bir kareografi planlayan taraftarlar, haftalardır bu anlamlı şova hazırlanıyor. 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen dolduracak Göztepeli taraftarlar, maçın başlama düdüğü ile birlikte klasikleşen İsyan Marşı'nı okuyacak. Maç öncesi Susuzdede Parkı'nda toplanacak Göztepeliler saat 12.00'de Mithatpaşa Caddesi'nde kortejle stada geçecek. Yarın Güzelyalı'yı karnaval yerine çevirecek olan sarı-kırmızılı taraftar, heyecanla tarihi günü bekliyor.



AÇILIŞA AĞIR KONUKLAR

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Bugün Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip ardından TFF 1'inci Lig'de Altay-İstanbulspor maçını izleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak. Spor ve iş dünyası da yarın Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş törene katılacak.



EMNİYET ALARMDA

Yarınki dev maç için İzmir Emniyeti de alarma geçti. Maç günü stat ve çevresinde olay yaşanmaması için emniyet mensupları geniş önlemler alacak. Konuk Beşiktaş taraftarı kesinlikle münferit olarak stada giriş yapamayacak. Deniz tarafındaki kale arkasında maçı izleyecek siyah-beyazlılar bir süre otoban girişinde bekletilecek ve toplu olarak Gürsel Aksel Stadı'na getirilecek. Bileti olmayan, alkollü, üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı madde bulunduran kişiler ise stat çevresine alınmayacak. Göztepe-Beşiktaş maçında resmi açılış töreni de düzenlenecek.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Göztepe'de, stat açılış hazırlıklarında sona gelindi. Statta saha ve tribünler hazır hale getirilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde bitti. Merdiven boşluklarının boyandığı statta taraftarın giriş ve çıkış noktalarındaki eksikler giderildi. Elektrik, internet bağlantılarının da yapıldığı Gürsel Aksel Stadı'nda takım ve taraftarın giriş-geliş-gidiş yollarına asfalt döküldü. Göztepeli futbolseverler ise biletlere hücum ederek tüm koltukları doldurdu.



SAVUNMA İÇİN HEDEF MİLOSEVİC

Süper Lig'de Beşiktaş'la yarın oynayacağı tarihi maçı beklemeye başlayan Göztepe bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat ve golcü eksiğini Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek'i kadrosuna katarak çözen İzmir ekibi, stoper transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, son olarak listesine şu an İngiltere ekibi Nottingham Forest ekibinde forma giyen Alexander Milosevic'i aldı. Savunmada yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ilk yarıda sıkıntı yaşayan Göz-Göz, İsveçli stoper Milosevic'i alarak teknik direktör İlhan Palut'u rahatlatmak istiyor



MİLOSEVİC GÖZTEPE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Bir dönem Beşiktaş'ta ve Çaykur Rize'de de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını da artırıyor. İngiltere'de umduğunu bulamayan İsveçli stoper ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen Göztepe yönetimi, Milosevic'ten olumlu yanıt aldı. Yönetim, İngiliz ekibinin yetkilileriyle de görüşüp transferi en kısa sürede bitirmeye çalışacak.



KADROYA İNCE AYAR

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, yarın Beşiktaş ile oynayacakları tarihi maçta kadroda ufak çaplı bir değişime gidecek. Savunmada Titi'nin cezasının sona ermesi sonrası Borges yada Leo'yu yedeğe çekecek olan Palut, sağ bekte de Murat'ın yerine Gassama'yı değerlendirecek. Orta alanda değişiklik yapmayacak olan genç teknik adam ileri uçta da Jerome'a şans verecek. Brondby ekibinden transfer olan ve takımla antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Kamil Wilczek'in de tam olarak hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör İlhan Palut maçın sonucuna göre Polonyalı yıldızı sonradan oyuna alarak vitrine çıkaracak.

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