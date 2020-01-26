Efsane evinde

Göztepe, 95 yıldır özlemini duyduğu Gürsel Aksel Stadı’nın kapılarını ilk kez bugün Beşiktaş maçıyla açacak. Mazisinde büyük zaferlere imza atan Göz-Göz ilk kez bugün kendi stadında oynayacak. Tarihi maç 16.00’da başlayacak

Türk ve İzmir futbolunun köklü ekibi Göztepe, yeni mabedi Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne bugün kavuşuyor. İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan ve temelleri 9 Eylül 2017'de yapılan Gürsel Aksel Stadı, bugün Göztepe'nin saat 16.00'da Beşiktaş ile oynayacağı lig maçıyla kapılarını açıyor. Sarı-kırmızılılar, 95 yıllık tarihinde kendi evinde ilk kez sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.



BU MAÇ TARİHE GEÇECEK

Taraftarların görsel şovlarla renklendireceği tarihi güne spor, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri de tanıklık edecek. Ancak önceki gün meydana gelen Elazığ depremi nedeniyle progaramını iptal eden Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım maça gelemeyeceği öğrenilrken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun durumu net değil. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin Beşiktaş'la oynayacağı maçta yeni stattaki yerini alacak.



TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIR

Yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de, maça saatler kala heyecan tavan yaptı. Tarihi maçın biletlerini dakikalar içerisinde tüketen sarı-kırmızılılar, Güzelyalı'da caddeler, sokaklar, Mithatpaşa Caddesi'ni bayraklarla süsledi. Tarihi maç için haftalardır hazırlanan sarı-kırmızılılar oluşturacakları muhteşem atmosferle stat açılışını unutulmaz bir güne çevirecek.



SÜRPRİZ KAREOGRAFIİ

Sabahın ilk saatlerinden itibaren maçın heyecanını yaşayacak olan Göztepeli taraftarlar, Susuzdede Parkı'nda saat 12.00'de toplanacak. Sarı-kırmızılılar buradan Mithatpaşa Caddesi üzerinde kortejle stada yürüyecek. 20 bin kişilik stadı tamamen dolduracak olan Göztepeliler, maçın başında da özel olarak hazırladıkları kulübün kuruluş hikayesini anlatan sürpriz bir kareografi şov yapacak.





STATTA YOK YOK

Kulübün eski Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilip 34 dönüm alan ve toplam 100 bin metrekare kapalı alanı kapsayan tesis, 218 milyon 900 bin TL'ye mal oldu. Stadın altında 400 araçlık 2 katlı otopark alanı bulunurken, 39 loca, kafeler, restoranlar, ticari alanlar, kulüp ve oyuncak müzeleri, sağlık merkezi ve fitness salonları da halkın kullanımına açılacak. Stadın çatısı ise eşi benzeri bulunmayan bir konseptte yapıldı. Çatıda ülkemizde ilk olan 600 metrelik yürüyüş parkuru oluşturuldu. Ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmesiyle Beşiktaş maçı sonrası stat kapasitesi 20 bin 56'dan 25 bine çıkacak.



ZAFER PEŞİNDE

Göztepe, yeni stadı Gürsel Aksel'in açılışını yapacağı tarihi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. 16.00'da başlayacak mücadele beINSports1 canlı yayınlanacak. İkinci yarıya deplasmandaki Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göz-Göz, çalkantılı günler geçiren Kartal'ı, yenip anlamlı günü taçlandırmak istiyor. Göztepe'de sakat olan Alpaslan ve Reis dışında eksik bulunmuyor. Kartal'da cezalı Rebecho ve Muhammed ile sakat olan Ljajic yok.

YENİLER GÖREV BEKLİYOR

Göztepe'nin ara dönemde kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Zlatko Tripic ve Brondby'den transfer ettiği golcü oyuncu Kamil Wilczek teknik heyetten görev bekliyor. İki oyuncunun da tam olarak hazır olduğu öğrenilirken, teknik direktör İlhan Palut'un Tripic ve Wilczek'i yedek kulübesinde maça başlatacağı öğrenildi. İki oyuncu da maçın skoruna göre oyuna dahil olacak.



ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Uzun yıllar yaşanan stat beklentisi sonrasında en sonunda Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan ve bu maçla birlikte yeni stadını açacak olan sarı kırmızılılardan anlamlı bir hamle geldi. Göztepe yönetimi, açılış için maç öncesine dair planlanan kutlamaları, deprem nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı. Öte yandan Göztepe'nin sosyal medyadaki resmi sayfasından da dikkat çekici bir çağrı geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Kızılay ile Elazığ depremi için iş birliği yapacak. Stat çevresine maç öncesi ve sonrasında kurulacak olan stantlara taraftarlar tarafından Elazığ'a gönderilmek üzere kışlık ürünlerin getirilmesi istendi.