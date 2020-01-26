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maçı !

Göztepe Beşiktaş maçı canlı anlatım!

26.01.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020,16:57

temsilcisi , ile yeni stadı Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Merkezi’ne yürüdü. Göztepe Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN

İzmir temsilcisi Göztepe, Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü. Göztepe Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.

CANLI ANLATIM

Halil Akbunar takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0.

Deplasman Takımı penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-1 yaptı.

Göztepe Celso Borges ile 2-1 öne geçti.

Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta! Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta!

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