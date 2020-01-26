Göztepe Beşiktaş maçı canlı anlatım!

İzmir temsilcisi Göztepe, Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne yürüdü. Göztepe Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.
İzmir temsilcisi Göztepe, Beşiktaş ile yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Göztepeli binlerce taraftar, yeni stadyumları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yürüdü. Göztepe Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.
Halil Akbunar takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0.
Deplasman Takımı penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-1 yaptı.
Göztepe Celso Borges ile 2-1 öne geçti.Göztepe evine dönüyor! İzmir ayakta!
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