Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı!

Beşiktaş Kulübü, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını dün itibariyle resmen açıkladığı teknik direktör Sergen Yalçın için Vodafone Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 13 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönen Sergen Yalçın çok heyecanlı olduğunu ve belki de hayatında hiçbir zaman bu kadar heyecanlanmadığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik diretkörü Sergen Yalçın için Vodafone Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 19.03'te başlayan imza töreninde ilk olarak kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunurken Çebi'nin ardından Yalçın duygularını paylaştı.

Çebi; Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olduğuna vurgu yaptı. "Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber bundan sonraki yola devam etme kararı aldık." diyen Çebi açıklamalarına şöyle devam etti: "Kendisine bu imza süresinde, göstermiş olduğu tavıra, anlayışa ve fedakarlığa huzurlarınızda camia adına teşekkür ediyorum."

Teknik direktör Yalçın ise sözlerine, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 2 cümle söylesem yeterli olacak. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bu şansı verdikleri için bize." ifadeleriyle başladı. Kısa bir konuşma yapan 47 yaşındaki, "Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasına son verdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.