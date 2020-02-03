Kula’ya filede çirkin saldırı

Voleybol 1. Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Manisa ekibi, Alanya’yı 3-1 yendi. Yenilgiyi hazmedemeyen ev sahibi takım taraftarları, Kula’ya saldırdı

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 17. haftasında Alanya Belediyespor- Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmasında arbede yaşandı. Alanya Belediyespor, 75. Yıl Spor Salonu'nda Jeopark Kula Belediyespor takımını ağırladı. Jeopark Kula Belediyespor'un, 32-30, 13-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldiği müsabakanın son setinde taraftarlar ile konuk takım oyuncuları arasında başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Maçın son setinde Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahürat yapması üzerine, hakemler maçı durdurdu. Kulalı oyuncuların tepki göstermesi üzerine, taraftarlar sahaya inmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Jeopark Kula Belediyesporlu oyuncular, salon görevlileri ve bazı sporseverlerin yardımıyla soyunma odasına alındı. Polis ekiplerinin çağrıldığı karşılaşmada, her iki takımın taraftarları da salondan çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında devam eden maçta Kula, Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.