  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kula’ya filede çirkin saldırı

Kula’ya filede çirkin saldırı

Kula’ya filede çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

Voleybol 1. Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren ekibi, Alanya’yı 3-1 yendi. Yenilgiyi hazmedemeyen ev sahibi takım taraftarları, Kula’ya saldırdı

TVF Erkekler Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 17. haftasında Alanya Belediyespor- Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmasında arbede yaşandı. Alanya Belediyespor, 75. Yıl Spor Salonu'nda Jeopark Kula Belediyespor takımını ağırladı. Jeopark Kula Belediyespor'un, 32-30, 13-25, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldiği müsabakanın son setinde taraftarlar ile konuk takım oyuncuları arasında başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Maçın son setinde Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahürat yapması üzerine, hakemler maçı durdurdu. Kulalı oyuncuların tepki göstermesi üzerine, taraftarlar sahaya inmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Jeopark Kula Belediyesporlu oyuncular, salon görevlileri ve bazı sporseverlerin yardımıyla soyunma odasına alındı. Polis ekiplerinin çağrıldığı karşılaşmada, her iki takımın taraftarları da salondan çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında devam eden maçta Kula, Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kula’ya filede çirkin saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN