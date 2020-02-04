Manisa bombalıyor

Şanlıurfa’yı 7-0’lık skorla geçen ve 21 maçta 60 gole ulaşan syiah-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. 2.86 gol ortalaması elde eden Manisa FK, Avrupa’yla kapışıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı. Düşme hattında eksi 14 puanla yer alan rakibini 7-0'lık skorla yenen siyah-beyazlılar moral buldu. 21 maçta 60 gole ulaşan Manisa FK, Avrupa'nın devleriyle kapışıyor. 2.86 gol ortalamasıyla Türkiye'nin en golcü takımı olarak dikkat çeken Ege ekibi, Süper Lig'de en golcü Trabzonspor'u (43 gol, 2.26 ortalama), TFF 1. Lig'de en golcü Adana Demirspor'u (34 gol, 1.70 ortalama), 2. Lig Kırmızı Grup'ta en golcü Bandırmaspor'u (44 gol, 2.10 ortalama), 3. Lig 1. Grup'ta en golcü Serik Belediyespor'u (37 gol, 1.76 ortalama), 3. Lig 2. Grup'ta en golcü Kocaelispor'u (41 gol, 2.05 ortalama), 3. Lig 3. Grup'ta en golcü Nazilli Bld'yi (37 gol, 1.76 ortalama) solladı.



DEVLERLE KAPIŞIYOR

Manisa FK, 2.86 gol ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı. En golcü takım Salzburg. Avusturya ekibi, 18 maçta 66 gol kaydetti, maç başına 3.67 gol ortalaması yakaladı. Salzburg'u, 2.95 gol ortalamasıyla Hollanda'dan Ajax ve 2.90 gol ortalamasıyla Almanya Panzeri Bayern Münih takip ediyor. Manisa FK, gol ortalamasıyla Avrupa'nın en golcü 4. takımı oldu.



TAKIMIN KRALI SERDAR DELİKTAŞ

Manisa FK'nın tecrübeli yıldızı Serdar Deliktaş, Şanlıurfa karşısında het-trick yaparak yıldızlaştı. 20 maçta banko görev yapan 34 yaşındaki golcü, 17 golle takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Serdar'ı, 8 golle Dilaver Güçlü, 7'şer golle Zahit Fındık ve Sinan Kurumuş, 4 golle Erhan Kara, 3'er golle Ferhat Yazgan ile Nizamettin Çalışkan, 2'şer golle Oğuz Kocabal, Sertaç Çam izliyor.





■ ÜMİT YÖNEY