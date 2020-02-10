Zirve hesapları yapan İzmir ekibi 68 Aksaray’ı deplasmanda Burak, Suat ve Uğur’un golleriyle yendi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Ci Group Buca, rakibi 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi. Maça İzmir temsilcisi iyi başladı. 9. dakikada Burak'ın attığı golle sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçti. 24'te Oğuz'un şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 35'te ani gelişen 68 Aksaray Belediyespor atağında Ömer'in soldan ortasında Serkan'ın şutunda top üstten az farkla auta çıktı. 44'te Enes'in nefis ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mehmet Fuat'ın şutu kalecide kaldı.
SKORU UĞUR BELİRLEDİ
54'TE Osman'ın pasında topu önünde bulan Gökhan Erdöl'ün şutu direğin dibinden dışarıya çıktı. 69'da Ci Group Buca, Suat Kaya'nın attığı güzel golle ev sahibi ekip karşısında farkı ikiye çıkardı: 0-2. 76'da Enes'in kullandığı korner atışında Fuat'ın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 90'da Uğur attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-3. Maçın bitiminde Ci Group Buca'da futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Ci Group Buca farka koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.