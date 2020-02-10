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'dan 'ye kural hatası yanıtı! - maçı tekrar edilecek mi?

IFAB'dan TFF'ye kural hatası yanıtı! Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?

10.02.2020, 13:47

'in 19. haftasında , Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde 'ı ağırlamış ve mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kural hatası nedeniyle 'ye başvurmuş, ise 'a danıştıklarını açıklamıştı. IFAB'tan TFF'ye kural hatası yanıtı geldi. Peki Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? İşte Göztepe-Beşiktaş maçındaki kural hatası ile ilgili detaylar...

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi açılışında karşı karşıya gelen Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin yankıları devam ediyor. Beşiktaş'ın kural hatası iddiasıyla TFF'ye resmi başvuruda bulunmasının ardından Nihat Özdemir IFAB'dan yardım talep etmişti. IFAB'dan TFF'ye Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili yanıt gelmesinin ardından futbolsever tarafından 'Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?' sorusu merak konusu oldu. İşte Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili yeni gelişme...

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılar, maçta kural hatası olduğunu dile getirmiş ve bu hususta IFAB'dan yardım talep etmişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabaka sonrasında siyah beyazlılar, karşılaşmada kural ihlali olduğunu beyan etmişti.

'MAÇ TEKRAR EDİLMELİ'
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, TFF'ye yaptığı başvuruda maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini de iletmişti.

1-1'DEN İTİBAREN...
Skor 1-1'iken Göztepe'nin attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural ihlali konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklarken IFAB, görüşünü Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

IFAB RAPORUNU GÖNDERDİ
IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı

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