Eşref tarih yazıyor

Olimpiyat madalyalı, 37 yaşındaki Eşref Apak, çekiç atmada 77.56 ile barajı geçerken, 5. kez olimpiyat vizesi alan ilk Türk atlet oml ayı başardı.

Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metre atarak, barajı geçti ve 5. kez Olimpiyat vizesi aldı. 37 yaşındaki milli sporcu, Türk atletizm tarihinde 5. kez Olimpiyat'a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Daha önce Cahit Önel Türkiye adına dört kez olimpiyata katılmıştı. Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin'de çıkan Eşref Apak, 74,29'luk atışla başladığı yarışmada önce 77,27'yi, ardından 77,46'yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77,50'yi 5. hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu, Tokyo vizesini elde etmeyi başardı.

2004 ATİNA'DA 22 YAŞINDAYDI

İlk kez henüz 22 yaşındayken mücadele ettiği 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda 4. olan, ancak rakiplerinin dopingli çıkmasıyla olimpiyat 2.'liğine yükselen Eşref Apak, ardından 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermişti.

BALTACI DA VİZE ALMIŞTI

Çekiç atmada ayrıca Türkiye adına Özkan Baltacı da olimpiyat barajını geçmeyi başarmıştı. 26 yaşındaki atletimiz Bursa'daki müsabakalarda 77.50 metrelik derecesiyle olimpiyat kotasını almıştı.