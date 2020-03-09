igde G.Saray, Trabzon ve Beşiktaş gibi ekipleri yenen, Alanya, Antalya ve Konya gibi deplasmanlardan 3’er puan getiren Göz-Göz’ün üst üste Kayserispor ve Başakşehir’e yenilmesi taraftarları kızdırdı. 5 maçlık seriyi kaybeden İzmir ekibinde moraller sıfıra indi.

Süper Lig'de ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Göztepe'de büyü bozuldu. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda son sıradaki Kayserispor karşısında aldığı yenilgiden sonra lider Başakşehir'e de evinde 3-0 gibi farklı bir sonuçla yenilerek Avrupa Ligi yarışında ağır yara aldı. Ligde son süreçte G.Saray ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerini bozguna uğratan, Alanya, Antalya ve Konyaspor gibi güçlü ekipleri deplasmanda mağlup etmeyi başaran bir maçı eksik Göztepe, 5 maçlık yenilmezlik serisini de bırakarak son üç maçta aldığı tek beraberlikle 34 puanda kaldı.

5 MAÇTA COŞTU, 3 MAÇTA YIKILDI

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Antalya, Beşiktaş ve Konya'yı yenerken Denizli ve G.Antep ile berabere kalarak yakaladığı 5 maçlık namağlup unvanıyla ligde Avrupa için iddialı konuma gelmişti. Sarı-kırmızılılar, ilk önce bu unvanını geçen hafta son sıradaki Kayserispor'a kötü bir futbolla yenilerek bıraktı. Kötü futbolunu İzmir'de lider Başakşehir karşısında da sürdüren Göz-Göz, 3-0'lık yenilgiyle sahasında 5 maçtır sürdürdüğü yenilmezliği de kaybetti. Sahasındaki son yenilgisini ilk yarıda Kasımpaşa önünde alan İzmir temsilcisi, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenerken Yeni Malatya, Fenerbahçe ve G.Antep FK ile de berabere kalmıştı.



İLHAN PALUT'A TEPKİ

Göztepeli taraftarlar 3-0'lık Başakşehir yenilgisinin faturasını teknik direktör İlhan Palut'a kesti. Ligde üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası sosyal medyada tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılılar, Palut'u kadro tercihleri yönünden eleştirdi. Palut'un Alpaslan'ın yerine Borges'i, Berkan'ın yerine de Leo'yu oynatması formsuz olan Jerome'un da ilk 11'de oyuna başlaması tepkilerin odak noktası oldu. Sosyal medyada Palut ile ilgili "Kamil gol kralı olarak gelmiş, kadroda yok", "Kapanan takıma nasıl hücum edilir bunu çalıştır hoca", "Görünen o ki takımda disiplin, otorite hiçbir şey yok" gibi yorumları yapıldı.



GÜRSEL AKSEL'DE İLK YENİLGİYİ ALDI

Göztepe, Beşiktaş maçıyla açılışını yaptığı yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yenilgisini de Başakşehir önünde 3-0'lık bir sonuçla aldı. Sarı-kırmızılılar, muhteşem taraftarının desteğiyle Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçerken ikinci maçında da G.Antep FK ile berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, 34 puanda kalarak ilk 4 ile arasındaki farkı açtı.

BURAK HAKERLER