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Konyaspor- Fenerbahçe

Konyaspor- Fenerbahçe CANLI ANLATIM

14.03.2020, 19:57

'in 26. haftasında Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile bu akşam karşılaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapıyor. VAR hakemi Koray Gençerler, AVAR ise İbrahim Çağlar Uyarcan.

İlk 11'ler

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi

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