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Haberler Spor Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu nasıl?

'ın sağlık durumu nasıl?

Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu nasıl?

26.03.2020, 17:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı , sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin."

AA

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