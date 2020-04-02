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Haberler Spor Videolu çağrı

Videolu çağrı

Videolu çağrı
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni tip korona virüssalgını nedeniyle hazırladıkları videoyla "Evde kal" mesajı verdi. Videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatan sporculardan Cevat Karagöl, şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyayı etkisi altına alan corana virüs ülkemizde de maalesef can kayıplarına sebep oluyor. Bu durumda yapmamız gereken acil olmadıkça dışarıya çıkmamak. Evdeki hayat hepimize yeter. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Ordu." Çağla mesajında, "Sevdiklerinizi koruyun. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Ordu." diye konuştu

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