Devlerin Adil savaşı

Adana Demir’in 22 yaşındaki genç stoperi Adil Demirbağ’ı transfer etmek için G.Saray ile Ferbahçe harekete geçti

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yine bir transferde daha karşı karşıya geldi. İki Süper Lig ekibinin bu kez, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un stoperi Adil Demirbağ'ın transferi için kozları paylaştığı ortaya çıktı. Yabancı futbolcuların yüksek maliyeti nedeniyle hem yerli, hem de genç oyuncuları mercek altına alan iki kulübün kurmayları Adana ekibinin yıldızı için görüşmelere başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da eski futbolcusu ve futbolcu izleme komitesinde yer alan Necati Ateş'in yönetime Adil Demirbağ için "mutlaka alın, sakın kaçırmayın. Çok iyi bir oyuncu" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.



MENAJERLERLE DEVREYE GİRDİLER

Cim-Bom, Demirbağ için henüz resmi bir teklif ulaştırmazken, ezeli rakibi Fenerbahçe hemen devreye girdi ve 22 yaşındaki stoperi istedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adil Demirbağ için menajerler aracılığıyla tekliflerin geldiğini doğruladı.