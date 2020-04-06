Batuhan Karadeniz: M.City beni istemişti

Beşiktaş'ın eski yıldızı 2. Lig ekibi Tuzlaspor'un futbolcusu Batuhan Karadeniz çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Beşiktaş'taki döneminden bahseden Batuhan, Manchester City'nin kapısından döndüğü süreci anlattı. Batuhan, "İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer zordu. Şu an hala çok zor. M.City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takım'a da çağrılmıştım" dedi.

"MESSİ DE FUTBOLCU BEN DE"

Batuhan, şöyle devam etti: "Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Ona Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir. Sakaryaspor'da attığım golün önüne göbeğim geçmişti. Bu ülkede benden daha kilolu bir futbolcuya milyon Euro'lar verildi. Havalimanına futbolcuyu karşılamaya giden taraftar önce oyuncuyu sonra da göbeğini selamladı."