Tolungüç’ten mesaj var

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolongüç, ailesiyle birlikte evden dışarı çıkmadıklarını söyleyerek ‘Evde Kal’ çağrısı yaptı.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını yüzünden 20 Mart'tan beri İstanbul'da ailesiyle birlikte evinden çıkmadığını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, evde kalın çağrısı yaptı. Eşi Binnur Tolungüç ve oğlu Emirhan Tolungüç ile hayatlarını eve sığdırdıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Her şeyin başı sağlık. Halk olarak ne kadar çok izole olursak bu salgını o kadar çabuk atlatabiliriz. Gereksiz dışarı çıkarak hem kendimizi hem de çevremizi riske atmış oluyoruz" dedi. Liglerin henüz ne zaman başlayacağının netleşmediği için takımı ne zaman toplayacaklarının belli olmadığının altını çizen yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, "Sporcuların bu kadar uzun bir süre idmansız kalması iyi bir durum değil. Umarım hayat en kısa sürede normale döner. Futbolcularımıza evlerinde yapabilecekleri bireyler idman ve diyet progranlarını verdik" şeklinde konuştu.

İNŞALLAH EN AZ HASARLA KURTULURUZ

Tolungüç "Bazıları da tesislerde kalarak çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Haziran ayında yoğunlaştırılmış bir ligin bizi beklediğini tahmin ediyorum. Umarım yurdumuz ve dünya en kısa sürede salgından en az hasar ile kurtulur ve hayatlar normale döner" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ