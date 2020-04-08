Fener’e genç Aslan

Galatasaray'da sarı kırmızılı yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılan genç yıldız Mustafa Kapı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edildi. Galatasaray'da A Takım'da oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarıkırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı vermişti. Yönetim ise genç yıldız ile yolları ayırmıştı. U 19 Milli Takımı'ndaki müthiş performansıyla bir çok Avrupa devinin de dikkatlerini üzerine çeken Mustafa Kapı'nın nereye gideceği merakla bekleniyordu.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçeli kurmayların uzun süreden beri görüştüğü genç yıldızın ailesi ve menajeriyle her konuda anlaştığı öğrenildi. 8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak. Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu için Hollanda'dan Fortuna Sittard devreye girmişti. "Barcelona'yı çok bekledi" FRANCE Football'un haberine göre Barcelona, yeni sözleşme imzalamadığı için Galatasaray'da kadro dışı kalan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı ile ilgileniyordu. Ancak korona virüs nedeniyle transfer bir süreliğine askıya alındığı belirtilen haberde, "Mustafa Kapı çok iyi bir tekniğe sahip ve Barcelona'nın DNA'sına uygun bir futbolcu. Genç futbolcu ayrıca hem 8 hem de 10 numaralı pozisyonlarda oynuyor. O da çok bekledi ama artık başka takıma gitmeye karar verdi" yorumu yapıldı.