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Nwabueze harekatı

Nwabueze harekatı
Giriş Tarihi: 18.4.2020

çalışmalarını sürdüren Ekol Göz Menemen, Arnavutluk temsilcisi ’de oynayan ABD’li oyuncuyu listesine aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, forvet hattında sorun yaşamamak için Nijerya asıllı ABD vatandaşı olan Kyrain Nwabueze'yi listesine aldı. Teknik heyetin Arnavutluk ekibi KF Laçi'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat izlediği ve yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi. Kariyerinde Kuzey Makedonya, Slovenya, Ermanistan ve Amerika liglerinde de top koşturan Kyrain Nwabueze'nin de Ekol Göz Menemenspor'un bu teklifine sıcak baktığı belirtildi.

SELMANİ'NİN TALİBİ ÇOK
Özellikle güçlü fiziğiyle öne çıkan Nwabueze bu sezon Arnavut Ligi'nde KF Laçi formasıyla sahaya çıktığı 25 maçta 17 gol atarken 5 asist yaptı. Bu arada Ekol Göz Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'ye teklifler sürüyor. Arnavut file bekçisine İtalyan ekibi Bologna'nın ardından Yunanistan'ın Olymipakos, Rusya'nın Spartak Moskova, Krasnodar ile Ukrayna'nın Zorya ekibi talip oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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