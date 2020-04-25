Haziran’da başlıyoruz

Kulüpler çalışmalara haftaya başlayacak. Lig normal statüde 12 Haziran’da start alacak 26 Temmuz’da sona erecek. Maçlar seyircisiz oynanacak. VAR sistemi 8 maçlık süreçte askıya alınacak. Play-Off ve düşmenin kaldırılması söz konusu olmayacak.

UEFA'nın kendilerine üye 55 ülke federasyonun temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Liglerinizi Ağustos ayına kadar tamamlayın" uyarısı üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve bazı yöneticiler ile Kulüpler Birliği'ne mensup kulüp başkanlarıyla dün video konferans yoluyla kritik bir toplantı yaptı. İlgili tüm bakanlıklar ve Bilim Kurulu ile birlikte süreci en iyi şekilde sürdürdüklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, liglerin tamamlanması yönünde hemfikir olduklarını söyledi.

"TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN OLUN"

Bakan Kasapoğlu, korona virüs vakasının bazı gerçekleri de ortaya çıkardığını belirtirken, "Görüyoruz ki kulüpler hem maddi, hem de sportif açıdan tüketen değil üreten, ihraç eden değil, ithal eden bir konumda olmalı. Devlet olarak amatör branşların yanındayız. Kulüplere bu konuda büyük destek veriyoruz. Başkanımızın desteğiyle, Maliye bakanlığı tarafından stopaj iadesi yönetmelik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Daha fazla destek vermek için de gerekeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.



MAÇLAR AYNI KENTTE OYNANMAYACAK



Bakan Kasapoğlu Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ön görülerine göre korona virüsün etkilerinin bayramdan sonra azalacağını ümit ettiklerini söylerken kulüpler liglerin 12 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitmesi konusunda görüş birliğine vardı. Bu süreç öncesinde Mayıs ayında yetkili kurumların izni alınarak toplu olarak çalışmaların başlatılmasını isteyen kulüpler hızlandırılmış şekilde müsabakaların tamamlanmasını talep etti. Kulüpler maçların Antalya ya da İstanbul'da oynanması fikrini benimsemezken normal statüye karar kıldı. TFF tüm birimlerini hazır hale getirerek Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun da görüşü alınarak bu ay sonuna kadar lig takvimini belirleyecek.