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'dan atağı

Trabzonspor'dan Serdar Gürler atağı

25.04.2020, 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,10:30

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verildi ancak çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelen bilgilere göre, 'nin başarılı futbolcusu 'i kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un tekik direktörü Hüseyin Çimşir'in Gürler için yönetimle konuştuğu ifade edildi.

Koronavirüs sebebiyle futbol dursa da bordo-mavililer transferde hareketli günler geçiriyor. Trabzonspor yerli kontenjanını çoğaltmak ve kalite katmak için eski futbolcusuna göz dikti. Karadeniz devi, kariyerini Göztepe'de sürdüren Serdar Gürler için harekat başlattı. Son 2 sezonda yaptığı çıkışla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Huesca'dan fiyat istendi. Serdar, Osmanlıspor'da forma giyerken İspanyol ekibinin dikkatini çekmiş ve buraya transfer olmuştu.

SICAK BAKIYOR

Bu sezon ligin hücumda en etkili oyuncularından biri olan Serdar Gürler için teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimle görüştü. Tecrübesi ve kalitesiyle takıma büyük fayda katacağını düşünen Çimşir "Mutlaka alalım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi de video konferans yöntemiyle Huesca ile pazarlığa oturdu. İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar da kariyerinde bir kez daha bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor.

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