Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verildi ancak transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Trabzonspor Göztepe'nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler'i kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor'un tekik direktörü Hüseyin Çimşir'in Gürler için yönetimle konuştuğu ifade edildi.
SICAK BAKIYOR
Bu sezon ligin hücumda en etkili oyuncularından biri olan Serdar Gürler için teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimle görüştü. Tecrübesi ve kalitesiyle takıma büyük fayda katacağını düşünen Çimşir "Mutlaka alalım" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi de video konferans yöntemiyle Huesca ile pazarlığa oturdu. İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar da kariyerinde bir kez daha bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor.
Trabzonspor'dan Serdar Gürler atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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