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Haberler Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferle ilgili kararını verdi

'ta transferle ilgili kararını verdi

'ta teknik direktör transferlerle ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre takımda yer alan Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Güven Yalçın 8 maçta dönüşümlü olarak ilk 11'de forma giyecek. Bu gençlerin göstereceği performans transferde belirleyici rol oynayacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferle ilgili kararını verdi

01.05.2020, 15:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,15:49

Beşiktaş'ta yönetim ve Sergen Yalçın flaş bir karar aldı. Buna göre takımda yer alan Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Güven Yalçın 8 maçta dönüşümlü olarak ilk 11'de forma giyecek. Bu gençlerin göstereceği performans transferde belirleyici rol oynayacak.

DURUMLARINA BAKILACAK

Sergen Yalçın'ın gençleri takıma aralıklarla monte etmeyi planladığı öğrenildi. Bir maçta çıkan ilk onbirde bu gençlerden en az üçünün oynatılacağı ve durumlarına bakılacağı öne sürüldü.

TRANSFERE YÖN VERECEK

Gençlerin göstereceği başarı ya da başarısızlık transfere yön verecek. Genç oyuncular ne kadar çok iyi bir performans sergilerse önümüzdeki sezon takıma daha az sayıda futbolcu alınacak.

FATİH AKSOY DA DÖNÜYOR

Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da sezon sonu takıma dönecek olması Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi. Genç oyuncu Sivas'ta çok başarılı bir görüntü sergiledi..
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