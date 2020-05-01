Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevden alındı!

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan Semih Özsoy, görevinden alındı. Başkan Ali Koç, Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi. Kulübün başkanvekilliği görevini de yürüten Özsoy'un basketboldaki şubesinin sorumluluğundan alınması gelecek sezon öncesi yeni değişimlerin sinyali olarak yorumlandı.
Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan Semih Özsoy, görevinden alındı. Başkan Ali Koç, Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi. Kulübün başkanvekilliği görevini de yürüten Özsoy'un basketboldaki şubesinin sorumluluğundan alınması gelecek sezon öncesi yeni değişimlerin sinyali olarak yorumlandı.
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