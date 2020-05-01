Haberler Spor Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevden alındı!

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden beri basketbolun sorumlusu olan Semih Özsoy görevden alındı. Başkan Ali Koç, Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi.

01.05.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,11:07











