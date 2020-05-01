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Haberler Spor Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevden alındı!

'de görevden alındı!

'de göreve geldiği günden beri basketbolun sorumlusu olan görevden alındı. Başkan , Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi.

Fenerbahçe'de Semih Özsoy görevden alındı!

01.05.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,11:07

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan Semih Özsoy, görevinden alındı. Başkan Ali Koç, Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi. Kulübün başkanvekilliği görevini de yürüten Özsoy'un basketboldaki şubesinin sorumluluğundan alınması gelecek sezon öncesi yeni değişimlerin sinyali olarak yorumlandı.
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