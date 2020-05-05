Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti; Sinan Gümüş.
Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.
4. OYUNCU OLACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.
Fenerbahçe Sinan Gümüş için devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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