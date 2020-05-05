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Haberler Spor Fenerbahçe Sinan Gümüş için devrede

için devrede

'nin için, ile irtibata geçerek 1 yıllık kiralama girişiminde bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe Sinan Gümüş için devrede

05.05.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,17:30

Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliğine rağmen transfer girişimleri sürüyor. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü eski bir Galatasaraylı futbolcuya dikti; Sinan Gümüş.

Sabah'ta yer alan habere göre sezon başında Serie A ekiplerinden Genoa'ya giden ve devre arasında Antalyaspor'a kiralanan Sinan için 1 yıllık kiralama girişiminde bulunuldu.

4. OYUNCU OLACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde ilginç bir görüntü de ortaya çıkacak. Zira Sinan, 2017-18 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosundan, Serdar Aziz (o sezon devre arası Fenerbahçe'ye geldi), Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den sonra Fenerbahçe'ye geçen 4. isim olacak.

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