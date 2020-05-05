Juventus'un 1.5 aydır korona virüs tedavisi gören başarılı oyuncusu Dybala'ya kulübünden sevindirici haber geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Fabio Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Juventus golcü yıldızı Dybala’yı bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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