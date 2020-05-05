Vida’ya Kloop kancası

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlı ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacının Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool'un kanca attığı öne sürüldü. Van Dijk ve Joe Gomez'in rotasyonu için tecrübeli bir isim arayan İngiliz ekibinin teknik direktörü Jurgen Klopp'un bu bölge için Domagoj Vida'yı düşündüğü konuşuluyor.

KARTAL İÇİN İKİ İDDİA VAR

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle Vida'yı yakından tanıyan Klopp'un Hırvat stoperi listesinin başına koyduğu kaydedildi. Bu arada Beşiktaş ile ilgili iki iddia daha dikkat çekti. Menajerlerin Meksika'nın Tigres takımından ayrılma kararı alan Jürgen Damm'ı önerdiği öğrenildi. Meksikalı sağ kanat oyuncusunun Roma ve Wolfsburg'u reddettiği yönünde haberler çıkmıştı. Arnavutluk basını ise Kalmar takımının savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlendiği öne sürdü.