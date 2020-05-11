Milli sporcu sponsor arıyor

Serbest dalış branşında milli sporcu olan İzmirli Fatma Uruk, alanında dünya rekoru kırmak amacıyla mart ayı başında Meksika'ya gitti. Ancak ülkeye girdikten bir hafta sonra korona virüs salgınının yayılması sebebiyle dalış yapacakları yerlere ulaşamadı. Bir süredir Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunan köyde izole bir hayat süren milli sporcu, müsabaka tarihinin gelmesini beklediğini söyledi. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Meksika Büyükelçiliğinden destek telefonları aldığını belirten Uruk, Meksika'da kaldığı süre boyunca antrenman yapabilmek için sponsora ihtiyacı olduğunu belirtti. İstanbul'da özel bir bankada çalışan Uruk, "Dünya rekorunu kırıp ülkeme öyle dönmek istiyorum" dedi.