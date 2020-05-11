  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Milli sporcu sponsor arıyor

Milli sporcu sponsor arıyor

, virüs nedeni ile mahsur kaldığı Meksika’da dalış rekoru için kolları sıvadı.

Milli sporcu sponsor arıyor
Giriş Tarihi: 11.5.2020

Serbest dalış branşında milli sporcu olan İzmirli Fatma Uruk, alanında dünya rekoru kırmak amacıyla mart ayı başında Meksika'ya gitti. Ancak ülkeye girdikten bir hafta sonra korona virüs salgınının yayılması sebebiyle dalış yapacakları yerlere ulaşamadı. Bir süredir Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunan köyde izole bir hayat süren milli sporcu, müsabaka tarihinin gelmesini beklediğini söyledi. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Meksika Büyükelçiliğinden destek telefonları aldığını belirten Uruk, Meksika'da kaldığı süre boyunca antrenman yapabilmek için sponsora ihtiyacı olduğunu belirtti. İstanbul'da özel bir bankada çalışan Uruk, "Dünya rekorunu kırıp ülkeme öyle dönmek istiyorum" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli sporcu sponsor arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA