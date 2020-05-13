Göz-Göz’de Serdar harekatı

Süper Lig'de iç transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe'de Serdar Gürler harekatı başladı. Sarı-kırmızılılar, 1.5 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen Serdar'ın İspanyol ekibi Huesca'dan bonservisini almak için kolları sıvadı. Bu sezon 22 maçta 6 gol atıp, 6 asist üreten 28 yaşındaki kanat oyuncusu G.Saray ve Trabzonspor'un gündemine girmişti.

TAKAS FORMÜLÜ

Teknik direktör İlhan Palut'un onayıyla Serdar'ı elinden kaçırmamak için erken davranan Göz-Göz, İspanyol ekibine takas formülünü sundu. Sarı-kırmızılı yönetim, bir sene daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges'i, Serdar'ın bonservisine karşılık Huesca'ya önerdi. Ayrıca Göz-Göz, Borges'in yanında bir miktar para da teklif etti. Görüşmeler sürüyor.



GÖNLÜ GÖZTEPE'DE

28 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler'in gönlü Göztepe'de kalmaktan yana. Transferin gözdesi olan futbolcu tekliflerin kendisini mutlu ettiğini ancak Göztepe'de gerçekleştirmek istediği hedeflerinin olduğunu belirtmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için Serdar ile maddi konularda uzlaşma arıyor.