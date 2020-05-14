Aslan’a yeni golcü

G.Saray'ın gelecek sezon Rumen golcüsü Florin Andone ile devam etmesi beklenmezken İtalyan ve Rumen basınında da futbolcunun geleceği ile ilgili haberler yer aldı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediği bildirilirken golcü oyuncunun İskoç ekibi G.Rangers'a verileceği konuşuluyor. Galatasaray da bu futbolcunun yerine transfer etmeyi düşündüğü golcü transferi için harekete geçiyor.

CYRİEL DE GÜNDEMDE

Devre arası transfer döneminde de ismi sarı-kırmızılı ekiple anılan Hollanda'nın Heracles takımının Belçikalı golcüsü Cyriel Dessers gündemde. Bu sezon 26 lig maçında 15 gol atıp 5 asist yapan 25 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2022 yılına kadar devam etmesi sebebiyle kiralık olarak transfer edileceği öğrenildi. Son 4 sezondur Hollanda Ligi'nde görev alan başarılı isim sırasıyla NAC Breda, iki sezon Utrecht ve Heracles kulüplerinin formalarını giydi. Yönetimin Dessers dışında Watford'un yıldızı Luis Suarez ile ilgilendiği bilinirken iki oyuncudan birinin gelecek sezon Galatasaray'da oynaması bekleniyor