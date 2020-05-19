Müthiş teklif

Süper Lig'de özellikle bu sezon ser-gilediği performansla bir çok takı-mın transferde gözdesi olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için Trabzonspor bir kez daha devreye girdi. Daha önce de 26 yaşın-daki yıldız için nabız yoklayan bordo-mavililer bu kez daha cazip bir teklifle Göz-Göz'ün kapısını çaldı. Karadeniz ekibi Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan için sarı-kırmızılılara takas artı para önerdi.

YUSUF SARI VE DOĞAN ERDOĞAN

Trabzonspor takas önerisinde iki genç yıldızından Alpaslan için vaz-geçti. Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in çok istediği Alpaslan için sarı-kırmızılı ekibe 23 yaşındaki ön liberosu Doğan Erdoğan ile 21 yaşın-daki kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı önerdi. Ayrıca bordo-mavili ekip bu iki futbolcunun yanında Göztepe'ye 1 milyon Euro da para verecek. Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut'un görüşü doğrultusunda Karadeniz temsilcisine yanıt verecek.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Alpaslan için F.Bahçe'nin de ciddi olarak ilgisi olduğu dile getirilirken ilk somut adımı Trabzon attı. F.Bahçe'nin henüz teknik direktörünü belirlememe-sini fırsat bilerek erken davranan Trabzon, kısa sürede transferi bitirmek istiyor.



ALPASLAN'A BELÇİKA ŞOKU

2016 yılında TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor ile anlaşan, daha sonrasında ise Göztepe takımına transfer olan Alpaslan Öztürk'e daha önce formasını giydiği Belçika ekibi Standard Liege'den kötü haber geldi. Kulübüne haber vermeden anlaşmayı tek taraflı fesih ettiği için 2016 yılında hakkında soruşturma başlatılan oyuncu FIFA tarafından eski kulübü Standard Liege'e 440 bin Euro ödeme yapmaya mahkum edildi.



TAM BİR JOKER

Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde ilk sırada yer almayı başaran Alpaslan Öztürk tam bir görev adamı. Bu sezon Göztepe'de sezona ön libero olarak başlayan ve ardından orta sahanın her bölgesinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu son olarak stoper olarak görev yaptı.

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