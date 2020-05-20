Size verecek oyuncu yok

TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir'in kırmızı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini büyük ihtimalle yurt dışında sürdüreceği belirtildi. Bu sezon 1. Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs'ta giren savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventus ve İnter, Almanya'dan ise B.Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Altınordu'da A takımın vazgeçilmezi olan genç defans oyuncusuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilirken, İzmir temsilcisinin Ravil'i Avrupa'ya göndermeyi planladığı kaydedildi.

18 YAŞINA GİRMEYİ BEKLEYECEK

Altınordu, altyapısında yetişen Barış Alıcı ve Berke Özer'i transfer edip oynatmayarak başka kulüplere kiralık gönderen Fenerbahçe'ye bu kez oyuncu vermeye sıcak bakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin Ravil için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi. Ravil'in Avrupa'ya transferi gerçekleşse bile futbolcu yurt dışında oynamak için 18 yaşını doldurmayı bekleyecek.

BAŞKAN ÖZKAN TEPKİLİ

Son yıllarda yaptığı altyapı atılımı ve yetiştirici kimliğiyle dikkat çeken Altınordu'nun bünyesinden çıkan A milli yıldızlardan Cengiz Ünder, İtalya'da Roma, Çağlar Söyüncü ise İngiltere'de Leicester City forması giyiyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, üç büyüklerin gençleri oynatmamasına tepki gösterirken, "Cengiz'i Başakşehir'e verdik ama oynattılar. Çağlar direkt gitti. Şimdi durumları ortada. Ravil'i üç büyüklere gönderip kaybetmek istemeyiz. Onun da Cengiz ve Çağlar gibi büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğine inanıyorum" dedi.



TESADÜFLE KEŞFEDİLDİ

Ahıska Türkleri'nden olan Tagir ailesinin kaderi, Ravil'in teyzesi Maygül Hanım'ın 2004'te evlenip Bursa'ya yerleşmesiyle değişti. Baba Gülali Tagir, eşi ve henüz 1 yaşındaki oğlu Ravil'i kucağına alıp Bursa'ya göç etti. İş bulamayan Gülali Bey inşaatlarda çalıştı. Amelelik, sıvacılık derken Ravil'in okul çağları başladı. Bursa'da 3. sınıfta okul bahçesinde arkadaşlarıyla maç yaparken beden eğitimi öğretmeni Mesut Karadeniz tarafından keşfedilen Ravil, Ceyhun Kurtar aracılığıyla Altınordu'ya önerildi. Altınordu'nun altyapısında oynayıp dikkatleri üzerine çeken Ravil Milli Takımlar'ın neredeyse tüm kategorilerinde oynarken uluslar arası turnuvalarda devlerin dikkatini çekti.