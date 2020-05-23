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Haberler Spor Kanarya’dan sürpriz hamle

Kanarya’dan sürpriz hamle

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fener, gündemine Bursalı ’u aldı.

Kanarya’dan sürpriz hamle
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Fenerbahçe savunma arayışını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy, sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. Le Havre'da yeri sağlam olan 23 yaşındaki Ertuğrul'un 750 bin Euro bonservisle gittiği Fransız ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var. Ancak genç savunmacı Türkiye'ye dönmek istiyor.

İKİ KAPTAN OMUZ OMUZA
Genç savunmacının menajeri, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile temasa geçti. 23 yaşındaki genç stoperin çok yüksek bir ücret talep etmemesi sarı-lacivertli yönetimin transfere daha sıcak bakmasını sağladı. Le Havre'la da anlaşma sağlanırsa Ertuğrul, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Ertuğrul, Kadıköy'de sahne alırsa Bursaspor'un iki eski kaptanı (Serdar Aziz-Ertuğrul Ersoy) omuz omuza olacak.

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