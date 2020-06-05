Fener saldırıyor

Fenerbahçe hem hücum hattı hem de sol bek transferi için çalışmalarına hız verirken iki isim ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz transfer dönemlerinde kadrısunda görmeyi çok istediği Houston Dynamo'nun Honduraslı başarılı kanat oyuncusu Alberth Elis için ısrarcı olduğu bilinirken oyuncunun takımıyla sözleşme imzalamaya yanaşmadığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki başarılı forvetin kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği kaydedilirken futbolcu ile önümüzdeki hafta içerisinde bir transfer görüşmesi planladığı kaydedildi.

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Kanarya'nın geçen sezonki sıkıntıları yaşamamak adına sol beke takviyeye yönelik arayışları ile ilgili de rotasını İspanya'ya çevirdiği bildirildi. Real Valladolid ile sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Nacho Martinez'in de kiralık olarak transferinin gündeme gelebileceği öne sürülürken bu transferin de çok yakında bitmesi bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 karşılaşmada oynadı ve bu süreçte 2 asist yaptı. Tecrübeli İspanyol ismin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.