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Haberler Spor Mario Gomez’den jübile hazırlığı

’den jübile hazırlığı

Mario Gomez’den jübile hazırlığı
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Stuttgart'tan ayrılma kararı alan Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı iddia edildi. Alman basınındaki haberlere göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncunun futbola devam edip etmeyeceği tekliflere bağlı. Yurt dışından teklifler alan tecrübeli golcünün ABD MLS Ligi'nden de talipleri olduğu ortaya çıktı ve Mario Gomez'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda karar vereceği öğrenildi. Gomez bu sezon Stuttgart formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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