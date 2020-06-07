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Kaleye Bono

Fenerbahçe ’ın takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Girona’nın Faslı file bekçisini yakın takibe aldı

Kaleye Bono
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın İngiltere'ye gitme ihtimali sebebiyle 1 numara arayışı da gündeme alınırken sarı-lacivertlilerin bu mevki için rotayı İspanya'ya çevirdiği öne sürüldü. Eldesmarque.com, konu ile ilgili sarı lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Yassine Bounou'yu (Bono) kadrosuna katacağını duyurdu. Haberde Sevilla'nın forması giyen 29 yaşındaki kalecinin Türkiye yolunda olduğu belirtildi.

KALESİNİ GOLE KAPADI
Faslı kalecinin, transferin son gününde Girona'dan Sevilla'ya kiralık olarak dahil edildiği belirtilirken İspanyol ekibinin Bono ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmediğinin de altı çizildi. Tecrübeli eldiven, Girona'da ise başarılı 2 sezon geçirmişti. 1.92 boyundaki eldiven, kariyerine Wydad Athletic Club Casablanca Reserve'de başladı. Daha sonra sırasıyla Atletico Madrid B, Real Zaragoza, Atleacutetico Madrid, Girona FC ve Sevilla formalarını giyen Bono, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 kez kalesinde gol görmedi.
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