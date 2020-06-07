Uğurcan’a Chelsea talip

Trabzon’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’a son olarak Chelsea’nin talip olduğu iddia edildi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Lemi Çelik, Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için İngiliz devinin kesenin ağzını açtığını söyledi. Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleciye Premier Lig'den Tottenham, Manchester City, Everton ve Chelsea talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti. Genç kaleci için resmi teklif beklenirken, Uğurcan, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var" demişti.



30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz devi Chelsea'nin şartlar oluştuğunda Uğurcan transferini tamamlayacağını söyleyen Lemi Çelik, "Uğurcan Çakır'ı Chelsea istiyor. 30 milyon Euro bedeli gözden çıkardı. Chelsea, Trabzonspor'un istediği ücreti ödeme yönünde karar verecek" dedi. Çelik, "Uğurcan, Chelsea'de oynayabilir. Çünkü Uğurcan Çakır, milli takım kadrosunda aktif olarak yer alıyor. Milli takımda yedek kalsa dahi, Premier Lig'de oynama kriterini karşılıyor" diye konuştu.