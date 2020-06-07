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Haberler Spor Yılmaz Vural’ın hedefi Süper Lig

’ın hedefi

Yılmaz Vural’ın hedefi Süper Lig
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 19 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacak TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, şampiyonluk yarışının son düdüğe kadar devam edeceğini söyledi. Salgın boyunca kendini tesislerde izole eden ve 3 aydır evine gitmeyen Vural, "Puanlar birbirine çok yakın. Hem direkt Süper Lig, hem de Play-Off yarışı son düdüğe kadar bitmez. Bu periyotta 3 aylık arada iyi çalışmış olan, seri yakalayan takım avantajlı olacak. Sezona ara verilmeden önce seri yakalamıştık. Tekrar seri istiyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Akhisar'da çalışanından başkanına müthiş birliktelik yakaladık. Emeklerin sonu Süper Lig olacak" dedi.
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