Pınar Karşıyaka gündem Metecan

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transfere yönelip daha önce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la prensipte yeniden anlaşan Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'le görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinin en iyi sezonunu Kaf-Kaf'ta geçiren 25 yaşındaki milli forvetin sözleşmesi bitti. İzmir temsilcisi, İspanya'dan teklifler aldığı öğrenilen yıldız oyuncunun kontratını yenilemeye çalışıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Antrenör Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'dan da öğrencisi olan Metecan, A.Efes'ten transfer olduğu İzmir temsilcisinde bu sezon ligde 9.2 sayı, 4.8 ribaund, 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve takımda düşünülmeyen Triche hariç kadrosunu korumayı hedefleyen Pınan KSK, iç transferde Morgan'la da temasta.