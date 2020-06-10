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Haberler Spor Yeni Asır her yerde

her yerde

Yeni Asır her yerde
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Yeni Asır'ın spor haberleri dünya basınının da gündeminden düşmüyor. İngiltere'nin en çok takip edilen internet sitelerinden tribalfootboal Yeni Asır'ı kaynak göstererek, "Ravil ile Burak İnce Liverpool'a 7.5 milyon sterline geliyor" başlığı atıp haberi okuyucularıyla paylaştı. Kaynak olarak Yeni Asır'ı gösteren sitenin haberi İngiltere'deki birçok gazete ve sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

MANAJ SÜPER LİG'E GİDİYOR
Kosova'nın en çok satan gazetelerinden Shehhi ise Yeni Asır'ı kaynak göstererek, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı KF Trepça'89 takımının forveti Arb Manaj ile Süper Lig ekipleri Göztepe ve Denizli'nin ilgilendiğini belirtip, "Kulüp yönetimi de bu haberi doğruluyor. Manaj bu iki kulüpten birisiyle imza atabilir" ifadelerini kullandı. Shehhi gazetesi Yeni Asır'ın küpürünü okuyucuları ile paylaştı.

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