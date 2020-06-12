Nerede kalmıştık

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, bugün akşam sona erecek. Son olarak 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen 37 puanlı ligin İzmir temsilcisi Göztepe, evinde 53 puanlı lider Trabzonspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD

2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak. Yapılacak test sonuçlarına göre bir takımın A listesinde bulunan futbolcuların sayısı 14'ün altına düşmesi halinde, maç ileri bir tarihe ertelenecek. Takımlar ligin kalan 8 haftalık bölümündeki maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.

TESTTEN GEÇİRİLDİ

Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetimin başlattığı, "Seni yalnız bırakmadık" kampanyasıyla stada giremeyecek taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer alacak. Sıkı sağlık tedbirleri arasında oynanacak mücadelede 12 basın mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yönetici yer alacak. Karşılaşmayı izleyecekler maçtan 30 dakika önce stada alınacak. Asansörlerin kullanılmayacağı statta herkese ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 ve üzeri çıkanlar maça alınmayacak.



TRABZON'DA EKSİK ÇOK

Göztepe'de sakat ve cezalı yok. Trabzonspor'da ise sakatlıktan çıkan Sörloth ve Novak oynuyor. Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve Sosa sakat. Ndiaye'nin durumu ise belirsiz. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Rizespor maçını 3-1 kazanmıştı. Son üç maçında Gaziantep FK ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenmişti. Karadeniz ekibi son 3 maçta 4 puan yitirmişti.



GÖZLER SÖRLOTH'TA

Trabzon'un Norveçli golcüsü Sörloth sakatlık dönemini atlatıp bir süreden beri takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Bu sezon Karadeniz ekibinde 25 maçta 19 gol atan yıldız futbolcu gol krallığı yarışmasında da ilk sırada yer alıyor. Göztepe teknik direktörü İlhan Palut ismi bir sında çok dünya devi ile anılan Sörloth'u Titi ile kilitleneyi planlıyor.



HALİL EN BÜYÜK KOZ

Göztepe'nin 'Uçurtma' lakaplı yıldızı Halil Akbunar bugün Trabzonspor karşısında takımının en büyük kozlarından birisi olacak. Hızlı hücumlarla rakibini yenmenin planlarını yapan teknik direktör İlhan Palut, Serdar Gürler'in de performansına güveniyor. Halil bu sezon 24 maçta 6 gol atıp bir asist yaparken Serdar Gürler 6 gol üretip 5 golün de kahramanı oldu.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

Göztepe'nin iki önemli silahı Soner Aydoğdu ile Serdar Gürler eski takımlarına karşı görev alacak. Soner Aydoğdu bugün 5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'a rakip olacak. 2011- 2016 yılları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen Soner, Akhisarspor'a transfer olmuştu. Yine Trabzonspor'un 1 yıl formasını giyen Serdar Gürler de bugün eski takımına karşı görev yapacak.



TRABZON'A TERS GELİYOR

Göz-Göz, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçın üçünü kazandı. İzmir ekibi, 2017-18 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzon'u seyircisiz maçta İzmir'de 3-2 yendi. Trabzon'daki rövanş ise golsüz bitti. Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u gurbette 2-1 mağlup ederken İzmir'de 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında Göztepe rakibini yine Trabzon'da 1-0'lık skorla yenmişti.



SON GOLÜ ATAN JEROME YEDEK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor maçına hücum hattında Kamil Wilczek ile başlayacak. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Danimarka'nın Süper Lig temsilcisi Brondby'den aldığı Polonyalı futbolcu attığı gollerle bir çok Avrupa ekibinin dikkatini üzerine çekmişti. Göztepe'de sadece üç maç göre alan Wilczek'in idmanlardaki müthiş performansı nedeniyle ideal kadroya alındığı belirtildi. Göztepe'nin 1-0 kazandığı deplasmandaki Trabzon maçında gol atan Jerome duruma göre oyuna ikinci yarıda alınacak.

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