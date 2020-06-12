TFL Alketma istikrar dedi

Tarihinde ilk kez AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele etmenin heyecanını yaşayan Tevfik Fikret Lisesi Altekma, geçen sezon takımı 1. Lig'den Efeler Ligi'ne çıkartan antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşme imzaladı. Altekma Group'un Torbalı'daki fabrikasında gerçekleşen imza töreniyle TFL Altekma Spor Kulübü'ndeki 6. sezonuna 'Merhaba' diyen Levent Matmeriçli'yi ilk kutlayan Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Basın Sözcüsü Cevat Başçı oldu.

GÜZEL BİR EKİP OLUŞTURDUK

İstikrarın önemli olduğunu, Matmeriçli'nin antrenörlük ve voleybol bilgisine güvendiklerini belirten Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Genç, çalışmayı seven, güzel bir ekip oluşturmaya çalıştık. Levent Matmeriçli'nin de bu takımın başında bizi başarıya ulaştıracağına inandık. Kendisiyle sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Matmeriçli'ye görevinde başarılar diliyoruz" dedi. Levent Matmeriçli ise, "Yönetim kurulumuzla 5 yıldır güzel bir birlikteliğimiz oldu. Yeni sezonda TFL Altekma'nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.