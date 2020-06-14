Göztepe kahroldu

Süper Lig'de korona virüs salgını sonrası verilen 3 aylık ara sonrası sezon yeniden başlarken, Göztepe evinde Trabzonspor'a 3-1'lik sonuçla yenilerek kahroldu. Pandemi dönemine 37 puanla 8. sırada giren Göz-Göz, Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men cezası alması sonrası yeşerttiği Avrupa Ligi umutlarını aldığı bu yenilgiyle sekteye uğrattı.



6 HAFTADA 4 PUAN ALABİLDİ

Sarı-kırmızılılar, son 6 haftalık süreçte ise sadece 1 galibiyet alabildi. Göz-Göz, 6 maçta Kayseri, Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzon'a yenildi, G.Antep FK ile beraber kalırken tek galibiyetini ise Rize'den aldı. Altı haftalık süreçte 14 puanlık bir kayıp yaşayan Göz-Göz, kalesinde 10 gol görürken fileleri sadece 4 kez havalandırabildi.

JEROME'A TEPKİ BÜYÜK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un ısrarla ilk on birde görevlendirdiği Cameron Jerome'a Trabzonspor maçının ardından büyük tepki yağdı. Sahada varlık gösteremeyen ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İngiliz golcüyü taraftarlar sosyal medyada ağır bir dille eleştirdi. Sarı-kırmızılılar, "Acun Ilıcalı, Jerome'u ne olur Survivor'a alır mısın?", "Bu takım gol ümidini Jerome'a bağlıyorsa vay halimize", "Hemen lisansını da verin İngiltere'ye gönderin", "Bu adam geldiğinden beri kabus görüyorum", "Halı sahada oynatmam", "Kamil değil de neden Jerome" yorumlarını yaptılar.

ZOR VİRAJ

Avrupa Ligi umutlarını matematiksel olarak sürdüren Göztepe, kalan 7 maçta oldukça zorlu maçlara çıkacak. Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Göz-Göz, Alanya, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor'la ise evinde oynayacak.





■ BURAK HAKERLER